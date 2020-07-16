В Крыму не боятся восстановления авиасообщения между Россией и Турцией, говорят, отели и так забиты

Загрузка отелей в Крыму достигает 95-100%.

Отели и санатории в Крыму забронированы до сентября, возобновление авиасообщения с Турцией не отразится на турпотоке на полуостров. Об этом заявили в среду ТАСС представители туристической сферы полуострова. Накануне Анатолийское агентство со ссылкой на Минтранс Турции сообщило, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. В Минтрансе РФ заявили, что авиасообщение с Турцией 15 июля не будет возобновлено, хотя Анкара готова открыть границу именно эти сроки. Но не исключено, что ситуация изменится в конце июля – начале августа, а значит тысячи российских туристов смогут провести отпуск на турецком берегу.

Председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета РК Алексей Черняк отметил, что пока непонятно, возобновится ли сообщение с туристическими регионами Турции.

Даже если откроется Турция, я сомневаюсь, что кто-то будет возвращать путевки и ехать туда, — добавил Черняк.

Он также считает, что Крым и Турция не являются конкурентами в курортном бизнесе.

У них свой туристический сезон, он немного отличается от нашего. Основной сезон у них начинается с сентября. И чисто пляжный отдых, а лечебного у них вообще не существует. Наша ставка — на круглогодичность и санатории, — пояснил Черняк.

Тем временем, загрузка объектов размещения Крыма достигла уже 95-100%. Об этом сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

На сегодняшний день уровень загрузки многих отелей достигает 95%, а то и 100%. В основном это Южный берег Крыма и западное побережье. В ряде регионов загрузка находится на уровне 60%, при этом уровень и глубина бронирования крымских отелей, санаториев и гостиниц продолжают расти. Найти свободный номер, безусловно, можно, но с каждым днем это становится сложнее, — отметил Волченко.



Слова министра подтверждает уровень бронирования билетов в Крым. По данным аналитиков сервиса онлайн бронирования Biletix, в первой декаде июля, когда стал возможным внутренний туризм между регионами РФ, рост бронирований авиабилетов в Крым вырос на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, сократился и средний чек стоимости авиабилетов в две стороны из российских городов в Крым на 16% до 11 334 руб. Лидеры бронирования авиабилетов Москва и Санкт–Петербург.

Правда, цены на крымский отдых «кусаются». В среднем, за проживание, питание и лечение в санаториях Крыма туристы платят, в среднем, 3,5 тысячи рублей в сутки. Но россиян это не останавливает. Максимальным спросом в Крыму этим летом пользуются лечебные базы западного побережья и ЮБК.