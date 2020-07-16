Мнение: уровень сервиса и качество отдыха в Крыму выше, чем в Турции

Отели и санатории Крыма забронированы до сентября, возобновление авиасообщения с Турцией не отразится на турпотоке на полуостров. Об этом заявили ТАСС представители туристической сферы полуострова. Напомним, накануне Анатолийское агентство со ссылкой на Минтранс Турции сообщило, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения между странами с 15 июля. Ни в Минтрансе РФ, ни в Росавиации эту информацию оперативно не прокомментировали.

Сезон в Крыму и Краснодарском крае состоялся — все мало-мальски приличные отели уже заполнены на июль-август, поэтому бояться конкуренции не стоит, а можно это только приветствовать, — цитирует ТАСС руководителя Крымского отделения Российского союза туриндустрии Бориа Зелинского.

В свою очередь председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк отмечает, что пока непонятно, возобновится ли сообщение с туристическими регионами Турции.

Даже если откроется Турция, я сомневаюсь, что кто-то будет возвращать путевки и ехать туда, — считает специалист.

По словам Алексея Черняка, Крым и Турция не являются конкурентами в курортном бизнесе:

У них свой туристический сезон, он немного отличается от нашего. Основной сезон у них начинается с сентября. И чисто пляжный отдых, а лечебного у них вообще не существует. Наша ставка — на круглогодичность и санатории.

Своё мнение по поводу курортного сезона в Крыму ТАСС высказала и генеральный менеджер Mriya Resort & SPA Савел Саруханян. Говорит: открытие Турции как альтернативы в августе и сентябре снизит запредельную нагрузку на российские курорты, однако конкурировать с Крымом это направление не сможет:

Люди хотят посмотреть Крым, познакомиться с природой и возможностями для отдыха здесь, об этом говорит повышенный спрос на типовые экскурсии по полуострову. Наша задача — показать и доказать тем, кто приезжает к нам на отдых, что Крым — удивительное место, а уровень сервиса и качество отдыха у нас — выше турецких отелей. У нас уже была ситуация, когда Турцию открывали и закрывали, на количестве бронирований в Mriya Resort & SPA это не сказалось, поэтому мы уверены, что для наших гостей Турция — не альтернатива.

Напомним, ранее сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru озвучил результаты опроса, согласно которому россияне считают уровень сервиса на курортах Крыма и Краснодарского края низким — здесь.