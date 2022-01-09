В Крыму не все ЗАГСы продолжат прием граждан с понедельника,10 января

С 10 января почти все отделы ЗАГС в Крыму продолжат приём граждан. По информации министерства юстиции РК, три Загса будут работать со вторника, 11 января.

В связи с производственной необходимостью с понедельника будут работать: Алуштинский, Армянский, Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Кировский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Советский, Симферопольский районный отдел, Судакский городской отдел, отдел регистрации смерти города Симферополя, Феодосийский, Черноморский и Ялтинский городской отдел ЗАГС. Со вторника приём будут осуществлять отдел ЗАГС города Симферополя, отдел регистрации брака города Симферополя и отдел регистрации рождения города Симферополя, — отметили в минюсте.

Напомним, в Крыму прием посетителей в отделах ЗАГС, как и ранее, осуществляется по предварительной записи, исключение составляют регистрация рождения и смерти, она производится без записи. Вместе с тем напомним также и о необходимости соблюдения всех мер индивидуальной защиты органов дыхания при посещении ЗАГСов. Записаться в отделы, а также задать интересующие вопросы можно по номерам мобильных телефонов.

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