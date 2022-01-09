реклама крым
Горячие новости
Главная | Жизнь в Крыму | В Крыму не все ЗАГСы продолжат прием граждан с понедельника,10 января

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму не все ЗАГСы продолжат прием граждан с понедельника, 10 января
Фото: минюст РК

В Крыму не все ЗАГСы продолжат прием граждан с понедельника,10 января

Опубликовал: CrimeaPRESS в Жизнь в Крыму 19:00 09.01.2022

С 10 января почти все отделы ЗАГС в Крыму продолжат приём граждан. По информации министерства юстиции РК, три Загса будут работать со вторника, 11 января.

В связи с производственной необходимостью с понедельника будут работать: Алуштинский, Армянский, Бахчисарайский, Белогорский, Джанкойский, Евпаторийский, Керченский, Кировский, Красногвардейский, Красноперекопский, Ленинский, Нижнегорский, Первомайский, Раздольненский, Сакский, Советский, Симферопольский районный отдел, Судакский городской отдел, отдел регистрации смерти города Симферополя, Феодосийский, Черноморский и Ялтинский городской отдел ЗАГС.

Со вторника приём будут осуществлять отдел ЗАГС города Симферополя, отдел регистрации брака города Симферополя и отдел регистрации рождения города Симферополя, — отметили в минюсте.

Напомним, в Крыму прием посетителей в отделах ЗАГС, как и ранее, осуществляется по предварительной записи, исключение составляют регистрация рождения и смерти, она производится без записи. Вместе с тем напомним также и о необходимости соблюдения всех мер индивидуальной защиты органов дыхания при посещении ЗАГСов. Записаться в отделы, а также задать интересующие вопросы можно по номерам мобильных телефонов.

Узнайте больше:  За первую неделю Нового года в Крыму зарегистрировали появление на свет 54 новорожденных

*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.