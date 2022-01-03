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В Крыму «недоблагоустроили» дворы и общественные территории аж на 700 миллионов рублей
Фото: министерство ЖКХ РК

В Крыму «недоблагоустроили» дворы и общественные территории аж на 700 миллионов рублей

Опубликовал: CrimeaPRESS в Благоустройство Крыма 17:46 03.01.2022

В 2021 году в Крыму не освоили 700 млн. рублей на благоустройство территорий. Освоено порядка 3 млрд. рублей. Об этом сообщили в министерстве ЖКХ РК. Всего в рамках реализации ФЦП и подписанного соглашения с Правительством Москвы планировалось благоустройство 69 общественных и 125 дворовых территорий. Несмотря на то, что деньги были… дворы остались «недоблагоустроенными». Плановые показатели по благоустройству в срок выполнили Армянск, Красноперекопск, Судак, Феодосия, Сакский и Бахчисарайский районы. Хуже всего ситуация в Раздольненском районе, Симферополе и Керчи.

В Симферополе не завершили 12 объектов и в Керчи также 12 объектов — это территории, которые не приняты и оплата в полном объёме по ним не произведена. Кроме того, незавершёнными остаются три общественные территории в Керчи, одна общественная территория в Симферополе — площадь Ленина. В Евпатории глава обязался завершить три общественные территории в полном объеме до 15 января, — сообщил министр ЖКХ Крыма Сергей Донец.

Интересно, что в начале 2022 года именно министр будет временно курировать работы по благоустройству в крымской столице.

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