В Крыму неизвестные разбили окна и зеркала в свадебном лимузине

Месть конкурентов, или парковку не поделили?

В Сакском районе неизвестные разбили лимузин, занимавший сразу несколько парковочных мест. Разбиты окна, полуоторваны зеркала. Об инциденте сообщает КИА . Автор фото пишет:

В Сакском районе жестоко разбили лимузин! Это зависть или он занимал сразу три парковочных места? Жаль машину.

Местные жители предполагают, что дело то ли в «соседских разборка», то ли в «происках конкурентов свадебного транспорта». Большинство сходится в одном: оправдать порчу чужого имущества нельзя, но всё же владельцу лимузина стоит «найти деньги на платную охраняемую парковку».