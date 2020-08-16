В Крыму неизвестные разбили окна и зеркала в свадебном лимузине

Месть конкурентов, или парковку не поделили?
В Сакском районе неизвестные разбили лимузин, занимавший сразу несколько парковочных мест. Разбиты окна, полуоторваны зеркала. Об инциденте сообщает
В Сакском районе жестоко разбили лимузин! Это зависть или он занимал сразу три парковочных места? Жаль машину.
Местные жители предполагают, что дело то ли в «соседских разборка», то ли в «происках конкурентов свадебного транспорта». Большинство сходится в одном: оправдать порчу чужого имущества нельзя, но всё же владельцу лимузина стоит «найти деньги на платную охраняемую парковку».
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