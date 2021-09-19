В Крыму неизвестные сообщили о «минировании» двух избирательных участков

Информация не подтвердилась.
Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в помещениях территориальных избирательных комиссий в Республике Крым. Об этом рассказал глава крымского Избиркома Михаил Малышев.
Речь идет о якобы заминировании двух территориальных избирательных комиссий, где не проходит голосование. Это территориальные комиссии города Алушты и Черноморского района. Мы в соответствии с инструкцией поставили в известность правоохранительные органы, которые предпринимают необходимые меры, – сказал Малышев.
Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на процесс голосования.
Полицейские обследовали два избирательных участка в Крыму после получения информации о возможном минировании и не нашли на них взрывных устройств. Об этом сообщает
Полиция осуществила все те функции, которые должна была сделать. Провели проверку и установили, что никаких устройств и других моментов, которые бы препятствовали нормальной работе территориальной комиссии, нет, — цитирует ТАСС главу Избиркома Крыма.
Все 1 170 избирательных участка, работавших в Крыму сегодня, уже закрыты.Начинается подсчет голосов.
*Все используемые изображения и видео являются собственностью правообладателей.
Срочные сообщения – в
Желаете оставить комментарий? Опуститесь чуточку ниже✎..