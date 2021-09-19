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В Крыму неизвестные сообщили о «минировании» двух избирательных участков
Иллюстрация: ura.news

В Крыму неизвестные сообщили о «минировании» двух избирательных участков

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:26 19.09.2021

Информация не подтвердилась.

Неизвестные сообщили о якобы заложенных взрывных устройствах в помещениях территориальных избирательных комиссий в Республике Крым. Об этом рассказал глава крымского Избиркома Михаил Малышев.

Речь идет о якобы заминировании двух территориальных избирательных комиссий, где не проходит голосование. Это территориальные комиссии города Алушты и Черноморского района. Мы в соответствии с инструкцией поставили в известность правоохранительные органы, которые предпринимают необходимые меры, – сказал Малышев.

Он подчеркнул, что инцидент не повлиял на процесс голосования.

Полицейские обследовали два избирательных участка в Крыму после получения информации о возможном минировании и не нашли на них взрывных устройств. Об этом сообщает ТАСС.

Полиция осуществила все те функции, которые должна была сделать. Провели проверку и установили, что никаких устройств и других моментов, которые бы препятствовали нормальной работе территориальной комиссии, нет, — цитирует ТАСС главу Избиркома Крыма.

Все 1 170 избирательных участка, работавших в Крыму сегодня, уже закрыты.Начинается подсчет голосов.

В Крыму неизвестные сообщили о «минировании» двух избирательных участков

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