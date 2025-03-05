В Крыму необходимо восстановить 41 берегоукрепительное сооружение

В программу восстановления вошли все пострадавшие объекты, однако финансовой возможности сделать их все одновременно нет. В этом году на работы выделяется около 10 млрд рублей. В целом, ремонт и реконструкцию всех БУСов мы должны завершить в течение двух лет. В настоящее время выверяем ситуацию, детали. Все необходимые решения уже приняты, идет определение источника финансирования. Документы находятся на согласовании у вице-премьера Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина, – цитирует пресс-служба Главу республики.
При этом Сергей Аксёнов отметил, что восстановлению подлежат в том числе БУСы, расположенные на территориях, закрепленных за субъектами малого и среднего предпринимательства. Так, например, в итоге перерасчетов принято решение восстановить 4-километровую линию пляжа в селе Николаевка Симферопольского района в полном объеме.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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