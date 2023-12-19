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В у непогода повредила более 90 гидротехнических сооружений

В Крыму непогода повредила более 90 гидротехнических сооружений

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:58 19.12.2023

По поручению Главы Республики Крым осмотрел повреждения берегоукрепительных сооружений на предмет определения необходимого объема работ.

В результате неблагоприятных климатических явлений было повреждено более 90 гидротехнических сооружений. Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах. Восстановительные работы планируется завершить к следующему сезону, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

По словам Премьер-министра Крыма, городские власти принимают меры по ликвидации последствий стихии и рассматривают обращения по выплатам компенсации пострадавшим гражданам.

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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