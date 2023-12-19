В Крыму непогода повредила более 90 гидротехнических сооружений

По поручению Главы Республики Крым осмотрел повреждения берегоукрепительных сооружений на предмет определения необходимого объема работ.

В результате неблагоприятных климатических явлений было повреждено более 90 гидротехнических сооружений. Пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских селах. Восстановительные работы планируется завершить к следующему сезону, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.