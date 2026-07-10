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В Крыму несколько городов и районов остались без воды
фото: © РИА Новости Крым . Alex DRYZ

В Крыму несколько городов и районов — без воды

Опубликовал: news-parser в Актуально 10:48 10.07.2026

В Крыму в пятницу в городе Армянске и более чем в 20 селах и поселках нескольких районов республики не будут воды из-за ремонтных работ на энергетических сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия «Вода Крыма».

10 июля в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение, — говорится в сообщении.

Из-за аварии на сетях «Крымэнерго» ограничения коснулись городского округа Армянск, поселка Раздольное и Раздольненского района, ряда улиц в селе Нижняя Кутузовка (Алушта).

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Кроме того, воды не будет в более чем 20 селах Красногвардейского, Первомайского, Симферопольского и Нижнегорского районов: поселок Красногвардейское, села Григорьевка, Калинино, Курганное, Восход, Амурское, Марьяновка, Миролюбовка, Петровка (частично), Мускатное, Новопокровка (частично), Невское, Проточное, Колодезное, Докучаево, Пологи, Новозуевка, Пшеничное, Любимовка, Сливянка, Охотское, Родники.

источник: РИА Новости Крым

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