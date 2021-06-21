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В Крыму нет массовых отказов от бронирования отдыха. Отели и санатории работают в штатном режиме
Фото: FoYu, pixabay.com

В Крыму нет массовых отказов от бронирования отдыха. Отели и санатории работают в штатном режиме

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:19 21.06.2021

Массовых отказов от бронирования отдыха  в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК. Подчеркивается, что дальнейшему отдыху в Крыму ничто не угрожает.  Есть объективные погодные сложности – в короткие сроки курортные территории  восстановят для  комфортного отдыха.

Со всеми средствами размещения, работающими в регионе Большой Ялты, установлена постоянная обратная связь. В случае возникновения каких-либо сложностей,   руководство отелей  оперативно информирует сотрудников Министерства курортов и туризма Крыма. Есть некоторые случаи подтопления зданий, отключения электроэнергии, которые компенсируются за счет собственных генераторов. Есть случаи отключения воды, но все средства размещения, обязаны иметь запасы воды — резервуары на 2-3- дневный срок для постоянного водоснабжения. Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте — все было сделано быстро,  в штатном режиме,  при поддержке сотрудников минкурортов  Крыма, —  сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. 

По его словам, ситуация во всех средствах размещения на контроле. Зафиксированы подтопления некоторых средств размещения, были случаи отключения электроэнергии, которые не привели к каким-либо серьезным последствиям.

Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений. В центре города проводятся мероприятия по уборке, поэтому администрация Ялты просит ограничить перемещения в центральной и исторической части города. Погодные условия не повлияли на работу авиа и железнодорожного транспорта —  все работают также в штатном режиме.

Туристов, оказавшихся в сложной ситуации, министерство курортов и туризма РК просит обращаться на горячую линию  8 (800) 511-80-18, а также в интернет — представительства ведовства в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте.- и на единую приемную  отзывов «Отзыв туриста  об отдыхе в Крыму».

В Крыму нет массовых отказов от бронирования отдыха. Отели и санатории работают в штатном режиме

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