В Крыму нет массовых отказов от бронирования отдыха. Отели и санатории работают в штатном режиме

Массовых отказов от бронирования отдыха в городском округе Ялта и других регионах Республики Крым на данный момент нет. Отели и санатории работают в штатном режиме. Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма РК. Подчеркивается, что дальнейшему отдыху в Крыму ничто не угрожает. Есть объективные погодные сложности – в короткие сроки курортные территории восстановят для комфортного отдыха.

Со всеми средствами размещения, работающими в регионе Большой Ялты, установлена постоянная обратная связь. В случае возникновения каких-либо сложностей, руководство отелей оперативно информирует сотрудников Министерства курортов и туризма Крыма. Есть некоторые случаи подтопления зданий, отключения электроэнергии, которые компенсируются за счет собственных генераторов. Есть случаи отключения воды, но все средства размещения, обязаны иметь запасы воды — резервуары на 2-3- дневный срок для постоянного водоснабжения. Поэтому острых ситуаций у нас сейчас нет. Была необходимость отселения гостей в одном отеле в Ялте — все было сделано быстро, в штатном режиме, при поддержке сотрудников минкурортов Крыма, — сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко.

По его словам, ситуация во всех средствах размещения на контроле. Зафиксированы подтопления некоторых средств размещения, были случаи отключения электроэнергии, которые не привели к каким-либо серьезным последствиям.

Въезд в Ялту и транзитный проезд осуществляется без ограничений. В центре города проводятся мероприятия по уборке, поэтому администрация Ялты просит ограничить перемещения в центральной и исторической части города. Погодные условия не повлияли на работу авиа и железнодорожного транспорта — все работают также в штатном режиме.

Туристов, оказавшихся в сложной ситуации, министерство курортов и туризма РК просит обращаться на горячую линию 8 (800) 511-80-18, а также в интернет — представительства ведовства в социальных сетях Facebook, Instagram, ВКонтакте.- и на единую приемную отзывов «Отзыв туриста об отдыхе в Крыму».