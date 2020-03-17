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В Крыму новый министр: будет обеспечивать взаимодействие Главы Республики с Совмином

В Крыму новый министр: будет обеспечивать взаимодействие Главы Республики с Совмином

Опубликовал: CrimeaPRESS в Совет министров Крыма 12:43 17.03.2020

Глава РК Сергей Аксёнов назначил Константина Михайлова на новую должность министра Республики Крым. Соответствующий указ опубликован на сайте Совмина.

Указ.

Назначить Михайлова Константина Алеонардовича на государственную должность Республики Крым – министра Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым с 17 марта 2020 года, — говорится в документе.

В Крыму новый министр: будет обеспечивать взаимодействие Главы Республики с СовминомДо назначения Михайлов занимал пост первого замруководителя аппарата Совета министров – начальника главного управления по обеспечению деятельности Главы РК.

В обязанности нового министра входит обеспечение взаимодействия между Советом министров и главой РК, в частности, оперативная координация действий исполнительных органов государственной власти, взаимодействие с федеральными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований, мониторинг социально-экономической ситуации для оценки эффективности работы крымского правительства.

В Крыму новый министр: будет обеспечивать взаимодействие Главы Республики с Совмином

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