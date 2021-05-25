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В Крыму – новый пригородный поезд
Фото: ЮППК

В Крыму – новый пригородный поезд

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:50 25.05.2021

По информации Южной пригородной пассажирской компании, с 30 мая в Крыму назначен новый электропоезд  6631 сообщением «Урожайная — Симферополь».

Отправление — со станции Урожайная в 5:35. Прибытие — на станцию Симферополь в 6:35. Поезд будет следовать с остановками по станциям: Урожайная, Краснопартизанская, Ефремовская, Элеваторная, Пролетная, Остряково, Симферополь.

В Крыму – новый пригородный поезд

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