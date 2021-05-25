В Крыму – новый пригородный поезд

По информации Южной пригородной пассажирской компании, с 30 мая в Крыму назначен новый электропоезд 6631 сообщением «Урожайная — Симферополь».

Отправление — со станции Урожайная в 5:35. Прибытие — на станцию Симферополь в 6:35. Поезд будет следовать с остановками по станциям: Урожайная, Краснопартизанская, Ефремовская, Элеваторная, Пролетная, Остряково, Симферополь.