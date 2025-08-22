Прямо сейчас:
В Крыму — новый гимн Республики. Авторы — Илья Резник и Ольга Ковитиди

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:49 22.08.2025

Государственный совет Крыма на внеочередной сессии в пятницу утвердил новый гимн республики. Соответствующие изменения в закон «О государственных символах Республики Крым» в первом и втором чтениях единогласно поддержали 63 депутата парламента региона.

Перед голосованием депутатов произведение прозвучало в сессионном зале парламента. Стихи и музыку нового гимна Крыма написали народный артист России Илья Резник и экс-сенатор от полуострова, композитор Ольга Ковитиди. Их вариант гимна одержал победу в объявленном Госсоветом РК конкурсе, который завершился в июне.

Всего на конкурс поступило 122 заявки, 94 из них соответствовали требованиям и положениям. Заявки поступили из Крыма, Севастополя, Москвы, Барнаула, Санкт-Петербурга, Краснодарского края, Подмосковья, Татарстана и других регионов.

Члены комиссии прослушали все заявленные произведения. На основании суммы выставленных оценок, был составлен рейтинг проектов. Три варианта, набравшие наибольшее количество баллов, были вынесены на открытое голосование конкурсной комиссии. Единогласно лучшим проектом был признан вариант гимна Резника и Ковитиди. Позже в текст и музыку гимна были внесены некоторые изменения.

Второе место заняли авторы из Краснодара, третье — проект из Москвы.

По словам первого вице-спикера Госсовета РК Сергея Цекова, в новом варианте гимна отражено воссоединение Крыма с Россией.

В гимне есть слова президента России Владимира Путина о возвращении Крыма в родную гавань, девиз герба Республики Крым «Процветание в единстве». Историческим названием Крымского полуострова Таврида подчеркнута связь между разными периодами истории Крыма, — сказал Цеков.

В проекте гимна прославляется труд и возрождение Крыма, подвиг и героизм, межнациональное единство, воспевается любовь к России и Крыму, добавил он.

источник: РИА Новости Крым 

