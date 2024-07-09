В Крыму — новый министр здравоохранения: Алексей Натаров

В ходе встречи с коллективом Министерства здравоохранения РК Глава республики представил нового руководителя, выразив надежду, что Алексей Натаров сможет выстроить в ведомстве системную работу.

Алексей Алексеевич – человек знающий, имеет опыт в организации работы здравоохранения. Считаю, что он обладает всеми необходимыми профессиональными и личными качествами, чтобы сделать медицину в Крыму лучше, конечно, с помощью и при поддержке крымских специалистов, – цитирует пресс-служба Главу Крыма.

Сергей Аксёнов также озвучил основные задачи, которые требуют внимания нового главы ведомства.

Проблематика у нас понятная – своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, а также нехватка врачей, среднего и младшего медицинского персонала. Конечно, важно продолжать работать над прямой коммуникацией с гражданами. Как и все руководители медорганизаций Крыма, Алексей Алексеевич откроет доступ к своим социальным сетям для связи с населением, – отмечает Глава республики.

В свою очередь, Алексей Натаров выразил благодарность за оказанное доверие.

Для меня честь управлять такой важной сферой как здравоохранение в таком важном субъекте как Крым. Надеюсь, в работе с коллективом у нас сложатся доверительные отношения, – заявил новый министр здравоохранения РК.

В мероприятии приняла участие заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская.

СПРАВКА. С ноября 2022 года Алексей Натаров работал главным врачом Бюджетного учреждения здравоохранения Воронежской области «Лискинская районная больница». Ранее был заместителем главного врача по организационно-методической работе Воронежской больницы скорой медицинской помощи № 1. Указом Главы Республики Крым Сергея Аксёнова назначен на должность министра здравоохранения Республики Крым 9 июля 2024 года.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым