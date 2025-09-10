В Крыму объем финансирования мер поддержки многодетных семей составил в этом году 2,8 млрд рублей

Региональный проект предусматривает широкий спектр мер социальной поддержки, включая обеспечение детей из многодетных семей бесплатным горячим питанием в учебных заведениях, единовременные выплаты на приобретение школьной формы, право бесплатного проезда в общественном транспорте, содействие в организации детского отдыха и оздоровления, – напомнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что одним из важных направлений проекта является оказание помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

За восемь месяцев этого года 115 многодетных семей заключили социальные контракты с органами труда и социальной защиты республики: 13 – с целью поиска работы, 10 – для развития личного подсобного хозяйства, 17 семьям оказана помощь в приобретении товаров первой необходимости, еще 75 семей решили начать собственное дело в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, – поделился Глава республики.

Кроме того, в текущем году 190 многодетных семей получили земельные участки в собственность бесплатно, а 14 – смогли приобрести жилье благодаря государственным субсидиям.

В числе других мер поддержки регионального уровня – компенсация 50 % расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, которой пользуется 24,5 тыс. многодетных семей. Восемь тысяч семей получают государственную помощь в виде социального пособия.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым