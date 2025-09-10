Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму объем финансирования мер поддержки многодетных семей составил в этом году 2,8 млрд рублей
Новости Республики
В Крыму объем финансирования мер поддержки многодетных семей составил в этом году 2,8 млрд рублей

В Крыму объем финансирования мер поддержки многодетных семей составил в этом году 2,8 млрд рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:25 10.09.2025

В рамках национального проекта «Семья» в Крыму успешно реализуется региональный проект «Многодетная семья». Об этом Глава Республики Крым заявил в своем Telegram-канале. Как уточнил Сергей Аксёнов, в 2025 году общий объем финансирования всех мероприятий по поддержке многодетных семей из бюджета республики составил 2,8 млрд рублей.

Региональный проект предусматривает широкий спектр мер социальной поддержки, включая обеспечение детей из многодетных семей бесплатным горячим питанием в учебных заведениях, единовременные выплаты на приобретение школьной формы, право бесплатного проезда в общественном транспорте, содействие в организации детского отдыха и оздоровления, – напомнил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отметил, что одним из важных направлений проекта является оказание помощи малоимущим гражданам на основании социального контракта.

За восемь месяцев этого года 115 многодетных семей заключили социальные контракты с органами труда и социальной защиты республики: 13 – с целью поиска работы, 10 – для развития личного подсобного хозяйства, 17 семьям оказана помощь в приобретении товаров первой необходимости, еще 75 семей решили начать собственное дело в качестве индивидуальных предпринимателей или самозанятых, – поделился Глава республики.

Кроме того, в текущем году 190 многодетных семей получили земельные участки в собственность бесплатно, а 14 – смогли приобрести жилье благодаря государственным субсидиям.

Узнайте больше:  Сергей Аксёнов: "Воспитанники Академии футбола Крыма демонстрируют высокий уровень мастерства"

В числе других мер поддержки регионального уровня – компенсация 50 % расходов на оплату жилья и коммунальных услуг, которой пользуется 24,5 тыс. многодетных семей. Восемь тысяч семей получают государственную помощь в виде социального пособия.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x