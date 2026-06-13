В Крыму обещают снизить стоимость топлива на заправках компаний АТАН и ТЭС

По ситуации со снабжением нефтепродуктами. Понимаем ситуацию, видим, как выросли цены. Мы провели сейчас переговоры с владельцами сетей, выверили ситуацию, пришли к соглашению. И несмотря на то, что расходы действительно повышены они (владельцы сетей – ред.) идут навстречу. С нуля часов сегодня выходим на другую ценовую политику. Падение будет на 11 рублей по сравнению с сегодняшним днем, – сказал Аксенов в своем видеообращении к крымчанам, опубликованном на канале МАКС.

Так, по словам Аксенова, с 13 июня устанавливаются цены:

на дизельное топливо – 85 рублей за литр;

на бензин марки АИ-92 – 79 рублей за литр;

на бензин марки АИ-95 – 86 рублей за литр.

Раз в неделю будем полностью обновлять эту информацию, подбиваться непосредственно по затратам собственников и по затратам производителей топлива, а также тех, кто занимается реализацией, – добавил глава региона, пообещав оперативно информировать население полуострова о принятых решениях.

Также Аксенов поблагодарил крымчан за понимание и терпение и отметил, что ведется работа по снижению цен с остальными трейдерами, работающими в Крыму.

источник: РИА Новости Крым