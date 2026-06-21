В Крыму обесточены ряд насосных станций водоснабжения

В Крыму большинство насосных станций, находящихся на обслуживании предприятия «Вода Крыма», обесточены, сообщает пресс-служба водоснабжающей компании.

В Крыму из-за аварии на сетях отсутствует электричество. Произошло отключение потребителей Северо-западного, Центрального и Южнобережного районов Крыма. В связи с этим, большинство насосных станций, находящихся на обслуживании нашего предприятия, обесточены, – сообщили на предприятии.

Силами специалистов «Крымэнерго» ведутся аварийно-восстановительные работы. О времени восстановления электроснабжения будет сообщено дополнительно. Штатная подача воды будет восстановлена после устранения авария на электросетях. Специалисты коммунальных предприятий делают все возможное, чтобы свет и вода вернулись в дома крымчан, подчеркнули на предприятии.

источник: РИА Новости Крым

Просмотры: 27