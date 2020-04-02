Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Крыму обезвредили и уничтожили несколько авиационных бомб

crimeapress_news

В Крыму обезвредили и уничтожили несколько авиационных бомб
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В Крыму обезвредили и уничтожили несколько авиационных бомб

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 9:29 02.04.2020

В Крыму были обезврежены и уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:

  • 1 авиационная бомба-АО-20, обнаруженная в п. Каменское Ленинского района;
  • 1 авиационная бомба- АО-10 и 1 осколочная бомба SD-1, обнаруженная в с. Бондаренково Ленинского района;
  • 3 авиационные бомбы-АО-2,5, обнаруженные в п. Курортное Ленинского района.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы был извлечены, транспортированы и уничтожены специальном полигоне.

Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».

В Крыму обезвредили и уничтожили несколько авиационных бомб

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.