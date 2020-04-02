В Крыму обезвредили и уничтожили несколько авиационных бомб

В Крыму были обезврежены и уничтожены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:

1 авиационная бомба-АО-20, обнаруженная в п. Каменское Ленинского района;

1 авиационная бомба- АО-10 и 1 осколочная бомба SD-1, обнаруженная в с. Бондаренково Ленинского района;

3 авиационные бомбы-АО-2,5, обнаруженные в п. Курортное Ленинского района.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы был извлечены, транспортированы и уничтожены специальном полигоне.

Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — цитирует пресс-служба министра чрезвычайных ситуаций РК Сергея Шахова.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101» или «112».