В Крыму обезвредили очередные «подарки» Великой Отечественной — восемь десятков авиабомб

20 ноября в Крыму были обезврежены взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны в количестве 81 единицы:

одна фугасная авиационная бомба (ФАБ-50) массой 50 кг, две авиационные осколочные бомбы (АО-2.5) массой 2.5 кг, обнаруженные в с. Фронтовое Ленинского р-на и семьдесят восемь авиационных осколочных бомб (АО-2.5) массой 2.5 кг, обнаруженные на ул. Бульвар Пионеров в г. Керчь.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РК, операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «101», «112».

Фото: ГУ МЧС России по РК