В Крыму объявили «охоту» на пьяных водителей

С 24 по 26 июля в Крыму инспекторы ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Они направлены на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия, — рассказали в ГИБДД.

В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей.

ГИБДД Крыма напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь.