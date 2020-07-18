Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ГИБДД Крыма | В Крыму объявили «охоту» на пьяных водителей

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Крыму объявили «охоту» на пьяных водителей
Иллюстрация: gazeta-rvs.ru

В Крыму объявили «охоту» на пьяных водителей

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 11:25 18.07.2020

С 24 по 26 июля в Крыму инспекторы ГИБДД проведут профилактические мероприятия «Нетрезвый водитель». Они направлены на пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, обеспечение безопасности дорожного движения и недопущение дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями, находящимися в состоянии опьянения.

В эти дни будут организованы массовые проверки водителей на состояние опьянения, что позволит своевременно выявить водителей, позволивших себе управлять транспортом в состоянии опьянения. Время проведения мероприятий регионы будут определять самостоятельно, в зависимости от интенсивности движения транспорта. Проверке на состояние опьянения будут подвергаться все водители, проезжающие по участкам, где будут проходить профилактические мероприятия, — рассказали в ГИБДД.

В соответствии с законодательством, управление транспортным средством в состоянии опьянения влечет лишение права управления на срок от полутора до двух лет и штраф 30 000 рублей.

ГИБДД Крыма напоминает: человек, севший за руль в нетрезвом состоянии, представляет опасность для всех участников дорожного движения.

Если вам стало известно, что кто-либо управляет автомобилем, находясь в состоянии опьянения, сообщите о данном факте в дежурную часть Управления ГИБДД МВД по Республике Крым по телефону: (3652) 668-700 или 102. Остановив пьяного водителя, вы можете спасти чью-то жизнь.

В Крыму объявили «охоту» на пьяных водителей

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.