В Крыму объявлен творческий конкурс «Арт-Ёлка». Участвуете? Обещают подарки

Творческий конкурс «Арт-Ёлка» в преддверии Нового года объявил Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник.

В этом году конкурс на лучшую ёлку, сделанную своими руками, состоится в виртуальном формате. Работы принимаются до 23 декабря 2021 года. В конкурсе могут принять участие все желающие независимо от возраста (количество работ не ограничено). Для участия необходимо на e-mail: krubikz.kmrid@mail.ru направить фотографии новогодних ёлок (размер изображения формата JPG не менее 1100 x 660 пикселей), файл с информацией (Ф.И.О. автора, возраст, город, высота и материал поделки), — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Напомним, что Оргкомитет принимает к рассмотрению только авторские работы (по всем вопросам обращаться по телефону +79787111465). Победителей и участников конкурса ждут подарки. Подробная информация по ссылке .

Иллюстрация: Пресс-служба Министерства культуры Республики Крым