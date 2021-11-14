В Крыму объявлено штормовое предупреждение: на полуострове – усиление ветра

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму на 15 – 16 ноября.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 15 и в течение суток 16 ноября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, порывы до 25м/с, — говорится в сообщении.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Республики Крым предупреждает: при прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива, — предупредили в чрезвычайном ведомстве.

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