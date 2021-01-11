В Крыму объявлено штормовое предупреждение: ожидаются дождь и снег

МЧС распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях в Крыму.

Во второй половине дня 11 января в Крыму ожидаются снег, мокрый снег, дождь; в южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки; местами отложение мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Отмечается, что в данных условиях высока вероятность возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, возможны затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев, слабо укрепленных конструкций и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях опасно для жизни.

МЧС рекомендует соблюдать меры безопасности:

— ограничьте выход в горно-лесную местность;

— при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач, на контактные сети электротранспорта, на ветки деревьев;

— следует держаться подальше от рекламных щитов, крупногабаритных конструкций, вывесок;

— обращайте внимание на огороженные участки тротуаров, ни в коем случае не заходите в опасные зоны;

— по возможности не подходите вплотную к стенам зданий, водостокам – есть вероятность схода накопившейся снежной массы или ледяной глыбы;

— судоводителям и любителям рыбной ловли воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не находится вблизи береговой линии моря во время шторма;

— особое внимание уделите состоянию дренажных систем, очистке от мусора ливневых канализаций, находящихся на территории частных домовладений, также необходимо следить за пропускной способностью водостоков и вовремя удалять образовавшуюся наледь;

— водителям транспортных средств снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения;

— водителям также следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений;

— не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения, так как они могут оказаться в зоне подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

«101» — единый телефон пожарных и спасателей; (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

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