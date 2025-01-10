В Крыму обнаружены загрязненные мазутом участки протяженностью около 25 км

По итогам мониторинга выявлено 15 участков общей протяженностью около 25 км, где имеются незначительные выбросы мазута. Работа организована по ликвидации, всего привлечены более 900 человек и более 120 единиц техники, — цитирует ТАСС Аркадия Ожигина.
Всего, по данным ГУ МЧС по Крыму, в республике работает 81 мониторинговая группа. Случаи обнаружения нефтепродуктов выявили в четверг в ходе мониторинга прибрежной зоны на территории Керчи, Евпатории, Саки, Сакского и Черноморского районов.
источник: ТАСС
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С тегами: ЧП в Крыму