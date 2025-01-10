В Крыму обнаружены загрязненные мазутом участки протяженностью около 25 км

Мониторинг выявил 15 участков в Крыму общей протяженностью около 25 км, где зафиксированы незначительные выбросы мазута. К ликвидации загрязнения привлечены свыше 900 человек, сообщил в эфире телеканала

По итогам мониторинга выявлено 15 участков общей протяженностью около 25 км, где имеются незначительные выбросы мазута. Работа организована по ликвидации, всего привлечены более 900 человек и более 120 единиц техники, — цитирует ТАСС Аркадия Ожигина.

Всего, по данным ГУ МЧС по Крыму, в республике работает 81 мониторинговая группа. Случаи обнаружения нефтепродуктов выявили в четверг в ходе мониторинга прибрежной зоны на территории Керчи, Евпатории, Саки, Сакского и Черноморского районов.

источник: ТАСС