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В Крыму обнаружены загрязненные мазутом участки протяженностью около 25 км
фото: © Сергей Мальгавко/ ТАСС

В Крыму обнаружены загрязненные мазутом участки протяженностью около 25 км

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 10.01.2025

Мониторинг выявил 15 участков в Крыму общей протяженностью около 25 км, где зафиксированы незначительные выбросы мазута. К ликвидации загрязнения привлечены свыше 900 человек, сообщил в эфире телеканала «Россия-24» начальник ГУ МЧС России по республике Аркадий Ожигин.

По итогам мониторинга выявлено 15 участков общей протяженностью около 25 км, где имеются незначительные выбросы мазута. Работа организована по ликвидации, всего привлечены более 900 человек и более 120 единиц техники, — цитирует ТАСС Аркадия Ожигина.

Всего, по данным ГУ МЧС по Крыму, в республике работает 81 мониторинговая группа. Случаи обнаружения нефтепродуктов выявили в четверг в ходе мониторинга прибрежной зоны на территории Керчи, Евпатории, Саки, Сакского и Черноморского районов.

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источник: ТАСС

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