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В Крыму обнаружили авиабомбы - рядом с с. Багерово и в акватории рыбокомбината в Керчи

В Крыму обнаружили авиабомбы — рядом с с. Багерово и в акватории рыбокомбината в Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:06 07.04.2020

7 апреля в Крыму были обезврежены очередные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:

  • 1 авиационная бомба-АО-10 и 1 авиационная бомба АО-2,5, обнаруженная рядом с с. Багерово Ленинского р-на;
  • 5 авиационных бомб АО-10, обнаруженные в акватории рыбкомбината в г. Керчь.

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы был извлечены, транспортированы и уничтожены специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

В Крыму обнаружили авиабомбы - рядом с с. Багерово и в акватории рыбокомбината в Керчи

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