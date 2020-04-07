В Крыму обнаружили авиабомбы — рядом с с. Багерово и в акватории рыбокомбината в Керчи

7 апреля в Крыму были обезврежены очередные взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны:

Операцию по идентификации и обезвреживанию опасных находок осуществляли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Взрывоопасные предметы был извлечены, транспортированы и уничтожены специальном полигоне. Операция по идентификации и обезвреживанию была проведена с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.