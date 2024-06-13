Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму обнаружили плантацию конопли. Большую такую…
актуально в республике
В у обнаружили плантацию конопли. Большую такую…

В Крыму обнаружили плантацию конопли. Большую такую…

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:50 13.06.2024

Полицейские обнаружили в Республике Крым плантацию конопли. Владельцами плантации оказались два местных жителя, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщается а Telegram-канале МВД России.

В Крыму полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало свыше тысячи кустов конопли. Подозреваемыми в культивировании наркосодержащих растений оказались двое местных жителей в возрасте 34 и 47 лет. <…> В ходе обследования стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: ТАСС

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.