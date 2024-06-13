В Крыму обнаружили плантацию конопли. Большую такую…

Полицейские обнаружили в Республике Крым плантацию конопли. Владельцами плантации оказались два местных жителя, в отношении них возбуждено уголовное дело, сообщается а Telegram-канале МВД России.

В Крыму полицейские обнаружили наркоплантацию, на которой произрастало свыше тысячи кустов конопли. Подозреваемыми в культивировании наркосодержащих растений оказались двое местных жителей в возрасте 34 и 47 лет. <…> В ходе обследования стражи правопорядка изъяли с оборудованного злоумышленниками огорода свыше тысячи кустов конопли общим весом более 230 кг, что подтверждено экспертизой, — говорится в сообщении.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 231 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: ТАСС