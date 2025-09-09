В Крыму обновляют парк сельхозтехники

Так, с 2014 года крымские сельхозпроизводители приобрели 6,5 тыс. единиц различной сельхозтехники и оборудования: 1,5 тыс. тракторов, 700 комбайнов, 1,4 тыс. единиц почвообрабатывающей, 500 единиц посевной и 2,4 тыс. единиц прочей техники и оборудования.

Как подчеркнул Сергей Аксёнов, сегодня крымские аграрии в основном используют отечественную сельхозтехнику.

Это наглядное подтверждение эффективности программ импортозамещения. В республике есть представительства всех основных российских производителей, которые реализуют и обслуживают поставленную технику и оборудование, – сообщил Глава Крыма.

Вместе с тем Сергей Аксёнов уточнил, что ключевую роль в обновлении сельхозтехники играет государственная поддержка.

Более 54 % всей техники приобретено посредством лизинга – механизма финансовой аренды – через агропромышленную лизинговую компанию с государственным участием АО «Росагролизинг, – отметил Глава республики.