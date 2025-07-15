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В Крыму оборот организаций по итогам коммерческой деятельности вырос на 16.6%
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Крыму оборот организаций по итогам коммерческой деятельности вырос на 16.6%

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:25 15.07.2025

Глава Республики Крым подвел итоги экономического развития Республики Крым за январь – май 2025 года. По информации Сергея Аксёнова, за обозначенный период оборот организаций по итогам коммерческой деятельности вырос на 16,6 %. Базовые отрасли экономики нарастили выпуск товаров и услуг на 12,2 %. Так, в сфере промышленности объем отгруженных товаров превысил показатели 2024 года на 12,9 % и составил 105,8 млрд рублей.

Увеличено производство химической продукции, строительных материалов, электронных и оптических изделий. Благодаря господдержке растет производство сельскохозяйственной продукции: за пять месяцев производство мяса в сельхозорганизациях увеличено на 7,8 %, молока – на 3,9 %, яиц – на 12,5 %. Хорошие темпы роста демонстрирует и стройиндустрия. Объем выполненных строительных работ вырос на 44 %. Темпы строительства жилья увеличились на 8,6 %. За пять месяцев введено почти 650 тыс. кв. метров жилья, – поделился Глава Крыма.

Вместе с тем Крым сохраняет инвестиционную привлекательность.

Суммарно за последние два года объем внебюджетных инвестиций вырос на 26,1 % и составил почти 384 млрд рублей. По итогам первого квартала текущего года приток частных инвестиций увеличился на треть – 32,6 % – и превысил 35,7 млрд рублей, – сообщил Глава республики.

Как отметил Сергей Аксёнов, положительная динамика сохраняется и на рынке труда: безработица в республике на рекордно низком уровне 2,2 %, что соответствует среднероссийским показателям.

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Кроме того, растет число субъектов малого и среднего бизнеса, на сегодня оно составляет 258,3 тысяч – на 14,3 % больше, чем год назад. Из них 172,5 тыс. субъектов – самозанятые. При этом количество «вышедших из тени» предпринимателей выросло на 21,6 %. По мнению Сергея Аксёнова, все это свидетельствует о благоприятном деловом климате и комфортных условиях, созданных в Крыму для предпринимателей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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