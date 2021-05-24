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В Крыму оборудуют пещеры на плато Караби – Яйла стационарными точками навески снаряжения

В Крыму оборудуют пещеры на плато Караби – Яйла стационарными точками навески снаряжения

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:50 24.05.2021

В МЧС Крыма сообщили: на сегодня в рамках проекта уже оборудован 1 объект — пещера Крубера, на котором установлено 6 стационарных точек для навески снаряжения. В ближайшее время запланировано оборудование пещер в долине Эгиз – Тинах.

В связи с увеличением потока туристов, посещающих спортивные пещеры, и, в то же время, падением культуры экологичного и безопасного туризма, сложилась непростая ситуация, связанная с оборудованием качественных точек навески снаряжения. На сегодняшний день, зачастую в качестве опор стали использовать крючья сомнительного качества неизвестного происхождения, строительные анкера, заведомо непригодные для этих целей, и даже самодельные колы, кое-как забитые в трещины. Кроме того, количество подобных небезопасных точек навески постоянно растет, входы в пещеры утыканы разнообразными крючьям и, следами от съемных анкеров и т.д., что крайне негативно как в экологическом, так и в эстетическом отношении, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.

В этой связи и возник проект, поддержанный  представительством одной из  компаний, занимающихся производством альпинистского снаряжения,  а также оборудования для проведения спасательных работ и Крымским региональным отделением  Всероссийской общественной организации «Россоюзспас»  по оборудованию наиболее посещаемых и популярных пещер плато Караби-Яйла стационарными точками навески снаряжения – клеевыми анкерами.  Спонсор проекта предоставляет оборудование на безвозмездной основе, а сотрудники КРО ООО «Россоюзспас» его устанавливают на определенных объектах.

В Крыму оборудуют пещеры на плато Караби – Яйла стационарными точками навески снаряжения

В Крыму оборудуют пещеры на плато Караби – Яйла стационарными точками навески снаряжения

Данный проект, говорят специалисты, призван повысить безопасность спортивной и рекреационной спелеологии в самом большом и популярном в Крыму карстовом районе.

Проект активно поддерживают спелеологи и волонтеры,  которые отмечают, что такая общемировая практика решает задачу экологичности и безопасности посещения пещер, ведь если есть заведомо качественный крюк, зачем забивать что-то лишнее?

Специалисты Крымского регионального отделения  ООО «Россоюзспас»  отмечают, что клеевые анкера надежнее любых других известных в мире устройств, удобнее и долговечнее. Правильно установленный крюк гарантированно работает десятки лет, практически не подвержен коррозии – как тело в скале, так и проушина снаружи.

На сегодня в рамках проекта  уже  оборудован 1 объект — пещера Крубера, на котором  установлено 6 стационарных точек для навески снаряжения.

В ближайшее время запланировано   оборудование   пещер в долине Эгиз – Тинах (плато Караби-Яйла).

фото: пресс-служба МЧС Крыма

В Крыму оборудуют пещеры на плато Караби – Яйла стационарными точками навески снаряжения

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