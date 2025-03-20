В Крыму обозначили минимальные требования к ремонту образовательных организаций

В приветственном слове Сергей Аксёнов отметил необходимость дальнейшего совершенствования образовательной системы в республике.

Прошу всех своевременно озвучивать проблемы, поднимать актуальные вопросы. Органы власти республики всегда готовы содействовать интересным и полезным предложениям и инициативам, в том числе доводить их до федерального центра. Давайте сформируем общие подходы и условия для повышения эффективности нашей работы, – поставил задачу Глава республики.

В рамках мероприятия Сергей Аксёнов дал поручение Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым определить образовательные учреждения, в которых требуется провести минимальные ремонтные работы в первую очередь.

Речь, прежде всего, идет о ремонте кровли, системы отопления, новом остеклении и о приведении в порядок санузлов. Это те проблемы, на которые средства можно изыскать и закрыть вопрос до конца текущего года. Это же касается обеспечения учреждений необходимой компьютерной и иной техникой, – сказал Глава Крыма.

Наряду с этим Сергей Аксёнов сообщил о планах в ближайшее время продолжить выезды в муниципальные образования и посетить практически все детские сады и школы, чтобы в каждом конкретном случае уточнить потребности образовательных организаций и на месте оказать необходимое содействие.

Сергей Аксёнов добавил, что ГУП РК «Крымавтодор» подготовило предложения и планы по асфальтированию пришкольных территорий. «По ряду школ у нас уже есть договоренности, заасфальтируем наиболее критические участки в этом году. Во время рабочих выездов при необходимости дополнительно определим дворы, требующие ремонта», – проинформировал Глава республики.

Министр образования, науки и молодежи Республики Крым Валентина Лаврик представила доклад по обеспечению учебного процесса в образовательных организациях республики.

Помимо прочего, в ходе заседания обсуждались вопросы организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, включения работы педагогов-психологов в педагогический стаж, поставки современного оборудования для занятий по предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд», для кабинетов по естественнонаучной направленности, а также для учебно-производственных мастерских техникумов и колледжей.

Участники мероприятия в том числе уделили внимание кадровому вопросу и взаимодействию профессиональных образовательных организаций и предприятий-работодателей.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым