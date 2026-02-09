Прямо сейчас:
Новости Республики
В Крыму обрабатывают дороги от снега и гололёда
фото: © Крымавтодор

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:27 09.02.2026

Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии «Крымавтодор». По информации пресс-службы, температура воздуха варьируется от -3 до +5 градусов. В ряде районов отмечаются снег и мелкий дождь. В работе задействованы 88 единиц дорожной техники.

Ситуация на основных направлениях:

  • Керчь –1°С, без осадков, покрытие местами влажное, обработано;
  • Бахчисарай –2°С, местами снег, проводится очистка и обработка;
  • Алушта, Ангарский перевал, Шапка Партизан — от +2° до –3°, снег, покрытие влажное, обработано;
  • Джанкой –3°, снег со стороны Нижнегорска, проводится обработка;
  • Саки –3°, без осадков, проезд обеспечен;
  • Судак, Грушевка — от 0° до –3°, мелкий снег, покрытие обработанное;
  • Белогорск –3°, мелкий снег, покрытие обработано;
  • Советский район –3°, местами снег, покрытие обрабатывается;
  • Ялта +5°, мелкий дождь, покрытие влажное;
  • Нижнегорский район –2°, мелкий снег, покрытие влажное, обработка продолжается;
  • Красноперекопск –3°, без осадков, покрытие мокрое, обработанное;
  • Красногвардейский район –1°, снег, покрытие мокрое, обработано;
  • Черноморский район –3°, мелкий снег, покрытие местами влажное;
  • Ленинский район –1°, снег, покрытие местами влажное, обработанное;
  • Симферополь и пригород –3°, снег, покрытие мокрое, ведется обработка.

Ранее в «Крымавтодорое» спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы.

Узнайте больше:  3 февраля - Максимов день. Печём пироги и морковный торт

По данным крымского гидрометцентра, в понедельник холодный атмосферный фронтальный раздел вызовет на полуострове местами снег, мокрый снег, отложение мокрого снега, гололед, гололедицу.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 12

С тегами:

