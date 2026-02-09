В Крыму обрабатывают дороги от снега и гололёда

Ранее в «Крымавтодорое» спрогнозировали ухудшение дорожных условий в связи с изменением погоды. Переход температуры в отрицательные значения создает условия для образования гололедицы.

Проезд по автодорогам Крыма обеспечен, покрытие преимущественно влажное, местами мокрое, обработано противогололедными материалами. Об этом утром в понедельник сообщили на предприятии «Крымавтодор». По информации пресс-службы, температура воздуха варьируется от -3 до +5 градусов. В ряде районов отмечаются снег и мелкий дождь. В работе задействованы 88 единиц дорожной техники.

