Главная | Актуально | В Крыму обрабатывают томограммы и рентгенограммы — благодаря «МосМедИИ»
В Крыму обрабатывают томограммы и рентгенограммы - благодаря "МосМедИИ"
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:42 26.05.2026

Благодаря внедрению программных платформ искусственного интеллекта «МосМедИИ» в медучреждениях Республики Крым стала возможной обработка компьютерных томограмм, рентгенограмм грудной клетки, головного мозга. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.

В регионе внедрены программные платформы искусственного интеллекта на базе «МосМедИИ», интегрированные с Единой медицинской информационной системой здравоохранения Республики Крым и позволяющие осуществлять параллельный анализ медицинских изображений. Данные технологии помогают врачам в формировании врачебного заключения, хотя и не заменяют специалистов, — говорится в ответе на запрос ТАСС.

В частности, искусственный интеллект обрабатывает компьютерные томограммы органов грудной клетки (головного мозга), рентгенограммы грудной клетки, флюорограммы, маммограммы.

Также в регионе внедрена система поддержки врачебных решений с технологией искусственного интеллекта, которая может использоваться как врачами, так и руководителями в сфере здравоохранения для принятия управленческих решений и управления медпомощью, которая оказывается населению.

Ранее в пресс-службе столичного департамента информационных технологий ТАСС сообщали, что платформа «МосМедИИ», созданная в 2024 году по поручению президента России Владимира Путина, открыла медицинским организациям страны доступ более чем к 17 столичным ИИ-сервисам лучевой диагностики. Алгоритмы искусственного интеллекта анализируют снимки КТ, МРТ и других лучевых исследований, отмечают на них цветовыми подсказками области возможных отклонений от нормы, составляют описание исследования и делают необходимые измерения, при этом финальное решение остается за врачом. Сегодня этой возможностью пользуются 74 субъекта Российской Федерации. В 2025 году было обработано более 8,6 млн исследований, что почти в три раза превышает московский поток.

Соглашение между правительствами Москвы и Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было подписано в 2016 году. Республика получила межбюджетных трансфертов на сумму 58,4 млрд рублей, которые пошли на благоустройство крымских городов, закупку техники, ремонт объектов здравоохранения и культуры.

источник: РИА Новости Крым 

