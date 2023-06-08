В Крыму обсудили проблемы и перспективы развития Русского мира

Состоялось очередное заседание Ливадийского клуба.

«Русский мир на пере­ломе» — основная тема очередного пленарн­ого заседания Ливади­йского клуба в рамках XVI Международного фестиваля «Великое русское слово». Известные российские политологи и социологи, философы, журналисты, историки и общественные деятели обсудили проблемы и перспективы восстановления естественных границ России после завершения специальной военной операции.

Как отметил в своём выступлении председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, Россия должна вернуть свои позиции в Причерноморье в масштабах своего присутствия в этом регионе в конце XVIII — начале XIX вв.

Именно в таких пределах Русский мир приступил к освоению нового для себя пространства, стремительно превращая его в Новороссию. Русские люди вместе с представителями местных национальностей преобразили этот край, сделав его процветающим, динамично развивающимся регионом Империи. ​После распада СССР вместе с внешним контуром рухнул и внутренний, который формировали союзные республики. В результате российские границы к началу XXI века откатились к рубежам начала века XVII-го.​ В идеале нам следует стремиться к восстановлению утраченных позиций — к выходу на западные границы СССР и созданию вокруг них внешнего контура безопасности, — сказал Владимир Константинов.

Он убежден: программа-минимум на сегодняшний день — освобождение всей территории новых российских регионов и их включение в состав Российской Федерации целиком — в прежних административных границах.

Но для меня очевидно, что сохранение в составе Украины Черноморского побережья, таких городов, как Одесса, Харьков, Днепропетровск (русский город Екатеринослав), невозможно. Одним словом, следует вернуть всю территорию бывшей Украины в лоно Русского мира или подготовить политические условия для такого возвращения, — заметил спикер крымского парламента.

Он также обратил внимание на необходимость как можно скорее приступить к процессу русской культурной реанимации в Крыму, а именно — деликатно удалять следы колониального прошлого, свидетельствующего о попытках украинизации полуострова, о которой напоминает, например, топонимика Симферополя.

К дискуссии по этой теме присоединились первый заместитель Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, руководитель института стран СНГ Константин Затулин, историк, публицист Алекса­ндр Широкорад; доктор исторических наук, профессор Дми­трий Табачник; кандидат исторических​ наук,​ доцент​ ​кафедры политических​ наук​ и международных​ ​отношений Таврической академии КФУ им. В. И. Верна­дского Андрей Никифо­ров; профессор Моско­вской духовной Акаде­мии и Семинарии Архи­мандрит Платон; дире­ктор Института социа­льно-политических ис­следований и региона­льного развития Игорь Шорников и эксперт экспертного совета комитета по вопросам семьи, женщин и дет­ей Государственной Думы РФ Никита Штыков.

В обсуждении темы «На пути к коренному перелому-2023. Наст­упит ли и когда время решительных побед в СВО?» приняли участие заместитель председа­теля Совета министров РК – Постоянный Пр­едставитель РК при Президенте РФ Георгий Мурадов; военный эксперт, автор телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук; доцент кафедры межъя­зыковых коммуникаций и журналистики факу­льтета славянской фи­лологии и журналисти­ки КФУ им. В. И. Вер­надского Александр Мащенко; доктор политических наук, профессор, про­ректор по международ­ной деятельности и информационной полити­ке КФУ им. В. И. Вернад­ского Сергей Юрченко; сенатор РФ от Донецк­ой Народной Республи­ки Наталья Никаноров­а; военный обозреват­ель ТАСС Виктор Лито­вкин; председатель движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов и ведущий научный сотр­удник ФГБУ «Российск­ий институт стратеги­ческих исследований» Олег Неменский. Своим видением дальнейшего развития событий на Украине поделился директор московского института Русского зарубежья Сергей Пантелеев.

Кроме того, на заседании выступили: доктор политических наук, профессор кафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Наталья Харитонова; член Научного совета по правотворчеству при Председателе ГС РК, доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры истории России Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Андрей Ишин; советник начальника Генерального штаба ВС РФ, адмирал Игорь Касатонов; социолог, политический эксперт Евгений Копатько; доктор политических наук, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Алексей Токарев; кандидат филологических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии, геоэкологии и туризма​ Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Сергей Киселёв.

Участниками дискуссии также стали протоиерей, клирик храма святителя Василия Великого Андрей Ткачёв и российский кинорежиссёр, народный артист РСФСР Никита Михалков, которые в своих видеовыступлениях высказали точку зрения об отстаивании интересов России на международной арене.

Перед началом пленарного заседания участники и гости Ливадийского клуба ознакомились с выставками «Российская Таврида: территория, власть, общество», «Сила – в единстве», «До пуговицы русского солдата».

Фото и материалы: пресс-служба Госсовета РК.

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