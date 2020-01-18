В Крыму обсудили возможность перехода на услуги местного оператора связи с сохранением номера

В мининформе РК обсудили предстоящую реализацию в Крыму услуги MNP. Благодаря этой услуге пользователи смогут сохранить свой телефонный номер после перехода на услуги крымского оператора связи.

Данный вопрос прорабатывается рабочей группой по развитию мобильной связи в Крыму, в которую входят представители мининформа РК, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, профильных ведомств. В настоящее время операторы готовятся к проведению технических процедур для осуществления услуги. Разрабатываются способы бесплатного перехода крымских абонентов от федерального оператора к крымским операторам с сохранением прежнего тарифа. Предполагается, что в дальнейшем, после перехода, процедура MNP будет работать в соответствии с порядком, предусмотренным для всей России: раз в год абонент сможет сменить оператора, заплатив 100 рублей, — говорится в сообщении министерства внутренней политики, информации и связи РК.

Запуск услуги MNP в Крыму запланирован на март 2020 года. Глава мининформа Сергей Зырянов отметил необходимость применять максимально доступные и прозрачные механизмы, чтобы возможность использовать данный сервис для крымчан была максимально комфортной. В частности, по мнению министра, для упрощенного перехода необходимо задействовать систему многофункциональных центров, работающих по всему Крыму.