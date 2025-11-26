Прямо сейчас:
В Крыму обсуждают бюджет на предстоящую трехлетку
фото: пресс-служба Министерства финансов РК

В Крыму обсуждают бюджет на предстоящую трехлетку

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:59 26.11.2025

Обсуждение крымского бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов вышло на финишную прямую. Об этом заявила зампредседателя Совета министров РК —  министр финансов РК Ирина Кивико после принятия законопроекта «О бюджете Республики Крым на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» в первом чтении на заседании Госсовета Республики Крым.

Как рассказала вице-премьер, в преддверии первого чтения проект бюджета республики на предстоящую трехлетку прошел важные этапы обсуждений: был одобрен крымским правительством 30 октября, с 7 по 20 ноября документ обсуждался в профильных комитетах Госсовета РК, с 11 по 18 ноября в открытом доступе на онлайн-платформе, организованной Минфином Крыма на портале «Открытый бюджет Республики Крым», прошли общественные обсуждения, и уже сегодня состоялись парламентские слушания и первое чтение законопроекта.

Зафиксировано рекордное количество посещений онлайн-платформы – более 31,6 тысяч раз, а также количество участников обсуждения, оставивших свои отзывы по проекту бюджета  – 264 человека, что на 48% больше, чем по обсуждению проекта бюджета-2025-2027, — прокомментировала итоги состоявшегося с 11 по 18 ноября общественного обсуждения Ирина Кивико.

На парламентских слушаниях в обсуждении проекта главного финансового документа республики на предстоящую трехлетку, представленного зампредом Ириной Кивико, приняли участие депутаты Госсовета РК, члены крымского правительства, представители исполнительных органов республики.

В ходе парламентских слушаний было отмечено, что законопроект отражает ключевые направления, приоритеты и параметры развития нашего региона на ближайшие три года. Это бюджет развития с сохранением социальной направленности. Только по заработной плате работников бюджетной сферы в 2026 году по сравнению с показателем 2025 года предусмотрен рост порядка 6 млрд руб., или на 12%.

На заседании Госсовета Республики Крым крымские парламентарии поддержали законопроект в первом чтении большинством голосов. Так, основные параметры бюджета приняты следующие:

— доходы бюджета в 2026 году согласно проекту составят 231,1 млрд руб., в 2027 – 234,2 млрд руб., в 2028 – 251,3 млрд руб.;

— расходы 2026 году запланированы на уровне 235 млрд руб., в 2027 – 238,5 млрд руб., в 2028 – 254,8 млрд руб.;

— дефицит прогнозируется на 2026 год в объеме 3,9 млрд руб., на 2027  – 4,3 млрд руб., на 2028 — 3,5 млрд руб. (покрытие дефицита в основном планируется осуществить за счёт остатка бюджетных средств  на едином счёте республиканского бюджета на начало года, наличие  которых обеспечится за счет  перевыполнения собственных доходов и экономии по расходам в текущем году).

При формировании основных характеристик крымского бюджета учтена главная задача на предстоящие три года – оптимальное соотношение между потребностями в бюджетных расходах и возможностями доходных источников. В приоритете остается исполнение первоочередных  и социально значимых расходов, а также софинансируемых из федерального бюджета обязательств. Ко второму чтению параметры бюджета изменятся, так как ввиду принятия федерального бюджета 2026-2028 определятся точные объёмы безвозмездных поступлений, которые в предстоящем периоде получит регион. Второе чтение проекта крымского бюджета на предстоящую трехлетку запланировано на 28 ноября, – подытожила Ирина Кивико по итогам мероприятий.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК

