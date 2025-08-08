В Крыму обсуждают меры по снижению производственного травматизма

Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской состоялось заседание Межведомственной комиссии по охране труда.
В ходе заседания были обсуждены результаты анализа причин производственного травматизма и эффективность принимаемых профилактических мер. Руководители четырех предприятий, где произошли несчастные случаи, отчитались о принятых мерах. По словам начальника Инспекции по труду Республики Крым Игоря Зворского есть положительная динамика: снижение количества несчастных случаев на производстве за 7 месяцев 2025 года – на 11% (с 62 до 55); число пострадавших уменьшилось на 14% (с 67 до 57); количество смертельных случаев сократилось на 25% (с 36 до 27). Также удалось исключить несчастные случаи, связанные с отсутствием средств защиты и эксплуатацией неисправного оборудования.
Особое внимание уделено вопросам финансирования мероприятий по охране труда за счет средств социального страхования.
По данным Фонда социального страхования, за 7 месяцев 2025 года количество работодателей, обратившихся за финансовой поддержкой, выросло в 1,5 раза. Одобрено финансирование для 368 предприятий на сумму 49,4 млн рублей.
По итогам заседания работодателям рекомендовано усилить реализацию планов по охране труда, а органам власти – проводить регулярный анализ причин травматизма в подведомственных организациях.
источник: пресс-служба Правительства РК
