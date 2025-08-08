В Крыму обсуждают меры по снижению производственного травматизма

Особое внимание уделено вопросам финансирования мероприятий по охране труда за счет средств социального страхования.

По данным Фонда социального страхования, за 7 месяцев 2025 года количество работодателей, обратившихся за финансовой поддержкой, выросло в 1,5 раза. Одобрено финансирование для 368 предприятий на сумму 49,4 млн рублей.

По итогам заседания работодателям рекомендовано усилить реализацию планов по охране труда, а органам власти – проводить регулярный анализ причин травматизма в подведомственных организациях.

источник: пресс-служба Правительства РК