Прямо сейчас:
Главная | Бизнес | В Крыму обсуждают меры по снижению производственного травматизма
Новости Республики
производственного травматизма
фото: пресс-служба Правительства РК

В Крыму обсуждают меры по снижению производственного травматизма

Опубликовал: КрымPRESS в Бизнес 13:25 08.08.2025

Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской состоялось заседание Межведомственной комиссии по охране труда.

В ходе заседания были обсуждены результаты анализа причин производственного травматизма и эффективность принимаемых профилактических мер. Руководители четырех предприятий, где произошли несчастные случаи, отчитались о принятых мерах. По словам начальника Инспекции по труду Республики Крым Игоря Зворского есть положительная динамика: снижение количества несчастных случаев на производстве за 7 месяцев 2025 года – на 11% (с 62 до 55); число пострадавших уменьшилось на 14% (с 67 до 57); количество смертельных случаев сократилось на 25% (с 36 до 27). Также удалось исключить несчастные случаи, связанные с отсутствием средств защиты и эксплуатацией неисправного оборудования.

Узнайте больше:  В Крыму социальные предприниматели смогут получить бесплатные услуги в центре «Мой бизнес»

Особое внимание уделено вопросам финансирования мероприятий по охране труда за счет средств социального страхования.

По данным Фонда социального страхования, за 7 месяцев 2025 года количество работодателей, обратившихся за финансовой поддержкой, выросло в 1,5 раза. Одобрено финансирование для 368 предприятий на сумму 49,4 млн рублей.

По итогам заседания работодателям рекомендовано усилить реализацию планов по охране труда, а органам власти – проводить регулярный анализ причин травматизма в подведомственных организациях.

источник: пресс-служба Правительства РК

голоса
Оцените материал
Просмотры: 7

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x