В Крыму обсуждают проблемные вопросы дорожной отрасли

По словам Главы республики, «Крымавтодор» обеспечен финансовыми средствами и требуемой техникой в достаточном объеме для работы на самом высоком уровне.

Хочется, чтобы организация стала образцовой по всем направлениям, чтобы от крымчан мы слышали только слова благодарности. В первую очередь, это зависит от грамотного взаимодействия с администрациями муниципальных образований и личного участия руководства на местах во всех процессах. Также нужно помнить об обратной связи с населением – своевременной отработке всех обращений и жалоб, включая те, что поступают через социальные сети. У нас с вами порядка 15 тыс. километров дорог, и все они должны быть приведены в нормативное состояние, что в конечном результате обеспечит людям максимальный комфорт и безопасность проезда, – озвучил общую цель Глава Крыма.

Помимо прочего, Сергей Аксёнов остановился на необходимости: совместно с ГУП РК «Вода Крыма» продолжать работу по поднятию канализационных и водопроводных люков на один уровень с поверхностью проезжей части; повышать качество работ по профилированию и отсыпке щебнем грунтовых дорог; совершенствовать технологии ямочного ремонта.

Особое внимание Глава республики поручил уделить автодорогам, имеющим технический паспорт, где зафиксировано наличие асфальтового покрытия, а по факту оно или имеется в незначительном количестве, или давно изношено. Если возможности уложить новый слой асфальта нет, как уточнил Сергей Аксёнов, нужно обсудить с местными жителями возможности внесения изменений в документацию и заменить покрытие, к примеру, на гравийное или предложить другие варианты.

Отдельно Сергей Аксёнов остановился на деятельности ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым», акцентируя важность усиления контроля качества выполняемых работ и их приемки, а также с точки зрения гарантийного обслуживания и содержания дорог.

Также Глава Крыма напомнил о необходимости публиковать на официальных информационных ресурсах актуальные данные о текущих и будущих планах по приведению дорог в порядок.

Предоставление населению свежей информации по всем без исключения улицам – тоже ваша зона ответственности. У вас должны быть в открытом доступе полные перечни дорог по каждому муниципалитету, где перечисляются локации, сроки и конкретные планы, – пояснил Глава республики.

В совещании приняли участие Председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк, заместитель Председателя Совета министров РК Николай Воробьев, министр транспорта РК Арсений Козловский, генеральный директор АО «Крымавтодор» Максим Демин.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым