В Крыму обсуждают проект бюджета Республики на 2024-2026 годы

Минфин Крыма провел общественное обсуждение по проекту бюджета Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико. Как рассказал вице-премьер, обсуждение состоялось в открытом доступе на форуме, организованном Министерством финансов Республики Крым на портале «Открытый бюджет Республики Крым» с 13 по 17 ноября.

В обсуждении приняли участие жители республики, представители органов государственной власти и местного самоуправления, профессорско-преподавательского состава крымских ВУЗов, студенты, а также члены Коллегии и общественного совета при Минфине РК.

На страницах форума побывало рекордное количество граждан – 4025 просмотров. Ознакомились с документами и материалам, представленными в рамках форума, 388 крымчан. Из них 74 человека приняли непосредственное участие в обсуждении проекта бюджета, в том числе было задано 40 вопросов, дано 37 положительных отзывов и 6 рекомендаций, — цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Зампред подчеркнула, что крымчане в том числе предлагали увеличить бюджет на Госпрограмму Республики Крым «Развитие промышленного комплекса для стимулирования развития регионального производства и вернуть практику стимулирования развития промышленного комплекса республики. Участники рекомендовали исполнителям Программы оздоровления государственных финансов Республики Крым эффективно подходить к её исполнению для достижения существенного бюджетного эффекта с целью наполнения доходной базы региона, а также рассмотреть возможность применения в республике практики регионов страны в части предоставления бюджетам муниципальных образований единых нормативов отчислений от налога на профессиональный доход и транспортного налога для укрепления доходной части местных бюджетов.

Главный финансист доложила, что из 40 заданных вопросов 28% касались уточнения предстоящих бюджетных расходов в разрезе отраслей, 23% – обсуждения основных характеристик предстоящего бюджета, 20% — обсуждения вопросов социальной сферы, 12% — развития инициативного бюджетирования на территории республики. Кроме того, участников форума интересовали вопросы налогообложения и налоговых льгот (10%) и организации работы по повышению финансовой грамотности крымчан (5%). На все вопросы специалистами финансового ведомства были даны исчерпывающие ответы.

Каждые общественные обсуждения как по проекту бюджета Республики Крым, так и по годовому отчету об исполнении бюджета Республики Крым мы стараемся сделать как можно интереснее. И, конечно, к этому обсуждению, по традиции, мы подготовили красочный буклет «Бюджет для граждан. Проект бюджета Республики Крым на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», который в максимально краткой, доступной и красочной форме объединил всю необходимую информацию для рассмотрения и изучения проекта крымского бюджета на предстоящую трехлетку. Уверена, что такая открытость в представлении проектов на общественное обсуждение оказывает положительное влияние на формирование позитивного имиджа исполнительных органов власти республики в глазах ее жителей, ведь именно для них мы работаем и стараемся сделать жизнь на территории Крыма еще лучше, — заявила Ирина Кивико.

По информации пресс-службы Министерства финансов РК