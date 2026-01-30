Прямо сейчас:
В Крыму обсуждают вопросы обеспечения участников СВО из числа детей-сирот жилыми помещениями
В Крыму обсуждают вопросы обеспечения участников СВО из числа детей-сирот жилыми помещениями

Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра труда и социальной защиты Республики Крым Елены Романовской прошло заседание Межведомственной комиссии по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, на котором обсудили вопросы обеспечения участников специальной военной операции из числа детей-сирот жилыми помещениями, проведения профилактических медицинских осмотров, а также медицинской реабилитации и оздоровления демобилизованных военнослужащих.

За прошедший год обеспечены жильем 50 военнослужащих участников специальной военной операции из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 9 человек приобрели жилье за счет жилищного сертификата, 41 человеку жилье предоставлено муниципальными образованиями по договорам найма специализированных жилых помещений.

В 2026 году жилыми помещениями данная категория граждан будет обеспечиваться за счет выдачи Министерством жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым жилищных сертификатов, а также за счет предоставления жилья по договорам найма специализированных жилых помещений муниципальными образованиями.

Были подведены итоги работы по прохождению участниками специальной военной операции профилактических медицинских осмотров и диспансеризации, медицинской реабилитации и оздоровлению. В рамках анализа результатов оказания медицинской помощи участникам СВО, Министерству здравоохранения Республики Крым поручено обеспечить проверку работы «Зеленых коридоров» при прохождении профилактических мероприятий участниками СВО, взять на контроль проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации участникам специальной военной операции совместно с членами их семей.

Приоритетом в работе на муниципальном уровне должны стать вопросы информированности участников СВО и членов их семей о предоставляемых мерах поддержки, своевременном реагировании на поступающие обращения. Также главам администрации необходимо уделить особое внимание вопросу адаптации придомовых территорий под индивидуальные потребности участников специальной военной операции, имеющих инвалидность.

