В Крыму обучили 400 добровольцев для акции по благоустройству полуострова

В период зимних каникул бойцы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов (РСО) приступят к реализации традиционной акции по благоустройству муниципальных территорий Крыма и оказанию адресной помощи населению. В рамках подготовки к выездам для добровольцев была организована профильная школа, обучение в которой прошли 400 активистов.

С 22 по 23 января в Симферополе на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского состоялась Школа подготовки к трудовому десанту. Мероприятие проведено в рамках Республиканской патриотической акции Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут».

Программа обучения включала комплекс теоретических и практических занятий. Участники посетили мастер-классы по командообразованию, прошли детальные инструктажи по технике безопасности, охране труда и правилам поведения в непредвиденных обстоятельствах. Особое внимание было уделено медиасвещению добровольческой деятельности и обучению навыкам оказания первой доврачебной медицинской помощи. Основными задачами предстоящих выездов станут благоустройство общественно полезных территорий в муниципальных образованиях Крыма, а также оказание трудовой и социальной помощи людям пожилого возраста.

Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» – это акция с большой душой. Нам очень радостно видеть, что современная молодежь не остается в стороне от важных социальных задач и готова посвящать свое свободное время помощи другим. То, что 400 ребят по зову сердца отправляются в муниципалитеты, чтобы благоустраивать территории и поддерживать старшее поколение, вызывает чувство гордости. Это очень важное дело, которое показывает, что наши студенты – это люди с активной гражданской позицией и добрым сердцем. Для нас как для организаторов это лучший показатель того, что ценности труда и взаимовыручки живут и развиваются, – рассказала Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Подготовка бойцов – это масштабный этап, предшествующий большой работе на благо республики. Программа школы позволила ребятам за два дня освоить необходимые компетенции: от командообразования до основ безопасности. Теперь, получив необходимые знания, наши ребята полностью готовы к выездам. Мы гордимся тем, студотрядовцы активно включаются в помощь ветеранам и развитие малых городов и сел, доказывая на деле, что труд – это круто, – отметила Мария Некрасова, комиссар Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Крымский студенческий десант Республики Крым «#ТрудКрут» проводится в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО», объединяя крымских студентов и школьников в трудовом добровольчестве в зимний период. На протяжении с 2018 по 2026 гг. в акции приняли участие более двух тысяч бойцов студенческих отрядов Республики Крым.

фото: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

