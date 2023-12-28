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В у обустроили 100 км комплекса «Большая крымская тропа»
фото: pikist.com

В Крыму обустроили 100 км комплекса «Большая крымская тропа»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:49 28.12.2023

Министерство курортов и туризма Республики Крым по итогам 2023 года благоустроило первые 100 км «Большой крымской тропы», которая должна объединить более 3 тыс. туристических объектов на полуострове, сообщили в пресс-службе министерства.

Завершено благоустройство первых 100 км комплекса активного туризма «Большая крымская тропа», реализуемого Министерством курортов и туризма Республики Крым. Окончены работы по четырем экскурсионно-экологическим пешеходным маршрутам, проходящим по территориям городских округов Судак, Феодосия и по Кировскому району. Это тропы «Загадочный Меганом», «Тропа Волошина», «Тропа Грина» и «Святыни Армянской церкви». Установлены информационные щиты, навигационные знаки. Предусмотрены оборудованные места для туристических стоянок и для кратковременного отдыха, — цитирует сообщение ТАСС

Сроки благоустройства остальной части маршрута и объем финансирования не уточняются.

Большая крымская тропа» — линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Черного моря. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий. Всего запланировано благоустройство 52 троп общей протяженностью более 1 тыс. км. В число объектов, которые охватит проект, войдут, в частности, Караларский парк, Осовинская степь, Тихая бухта, пещерные города Бахчисарая, Большой каньон Крыма, мыс Меганом, Демерджи, Ай-Петри, турмаршрут «Малый Иерусалим», Атлеш, Тарханкутский парк. 

источник: ТАСС

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