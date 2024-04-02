В Крыму обустроят самую протяжённую набережную

Благоустройство самой протяженной морской набережной длиной более 20 км планируется в районе курортного города Евпатории в западной части Крымского полуострова в рамках проекта «Золотые пески России». Об этом сообщил

В рамках крупнейшего инвестиционного проекта «Золотые пески России» мы создадим уникальный курорт, который не будет иметь аналогов на юге России. Планируется сделать единую набережную около 24 км. Она станет самой протяженной в Российской Федерации, — сообщил Якуб Асанов.

Он уточнил, что набережную комплекса «Золотые пески России» свяжут с улицей Симферопольской, набережной имени Терешковой, набережной имени Фрунзе и далее с Лазурной набережной по побережью Евпаторийской бухты.

Набережная будет в основном пешеходной, но также на ней предусмотрена дорожка для передвижения на электросамокатах и велосипедах, а также дорожка для электрокаров.

Ранее о проекте президенту России Владимиру Путину доложил глава Республики Крым Сергей Аксенов на совещании о создании федеральных круглогодичных курортов. Предполагается, что «Золотые пески России» смогут принимать до 1 млн туристов в год.

О проекте

Проект «Золотые пески России» обещает стать самым крупным туристическим объектом на юге России. Основным инвестором выступает группа компаний «Монолит», которая планирует вложить около 60 млрд рублей, со стороны государства потребуется вложение еще порядка 12 млрд рублей. Они пойдут на перенос участка автодороги, реконструкцию газораспределительной станции в Сакском районе, реконструкцию и строительство новой ветки существующего газопровода в Сакском районе, протяженностью 20 км, строительство энергетического комплекса мощностью 15 МВт.

Планируется построить 17 отелей различной категории, от трех до пяти звезд, которые смогут одновременно принять около 20 тыс. гостей. Первые отели появятся на этой территории в 2030 году.

источник: ТАСС