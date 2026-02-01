В Крыму объявлено экстренное предупреждение — из-за ухудшения погоды

Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. По данным Крымского Гидрометцентра 2 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки. Метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, – сказано в сообщении.
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.
Главное управление МЧС России по Республике Крым рекомендует соблюдать меры безопасности:
- исключить выход в горно-лесную местность;
- не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
- уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
- ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
- населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах, пересохших русел принять меры по сохранности своего имущества;
- водители автотранспортных средств должны быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения;
- в целях безопасности на дороге при гололедице следует соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров;
- пешеходам соблюдать особую осторожность при переходе дороги;
- выходить на улицу в обуви с нескользящей подошвой, передвигайтесь осторожно, не торопясь, учитывая неровности поверхности.
При возникновении чрезвычайной ситуации звонить по телефонам 101 и 112 – единый номер вызова экстренных оперативных служб;
Телефон доверия Главного управления МЧС России по Республике Крым – 8 (3652) 55-09-04.
