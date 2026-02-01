В Крыму объявлено экстренное предупреждение — из-за ухудшения погоды

Архитектура и дизайн в Крыму 2026: от «типового люкса» к автономности и осознанному девелопменту

Узнайте больше: Архитектура и дизайн в Крыму 2026: от «типового люкса» к автономности и осознанному девелопменту

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения, затруднения движения автомобильного транспорта на автодорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах. Возможны подтопления территорий, предупредили в МЧС.

Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях по Республике Крым. По данным Крымского Гидрометцентра 2 февраля в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, местами до 25 м/с. Днем снег, в южных районах мокрый снег, местами сильные осадки. Метель, отложение мокрого снега, гололед. На дорогах гололедица, – сказано в сообщении.

Снег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС России.

Снег с метелью и гололедицей ожидаются в Крыму в понедельник, 2 февраля. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщает республиканский главк МЧС России.

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.