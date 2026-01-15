Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Крыму объявлено экстренное предупреждение о метелях и ветре
Новости Республики
В Крыму объявлено экстренное предупреждение о метелях и ветре
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

В Крыму объявлено экстренное предупреждение о метелях и ветре

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:15 15.01.2026

Сильный снег, метель, гололедица и ветер до 25 метров в секунду – на Крым надвигается шторм. На ближайшие три дня объявлено экстренное предупреждение, сообщили в республиканском главке МЧС России.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 по 19 января в Крыму ожидается комплекс метеорологических явлений. Объявлено экстренное предупреждение, – сказано в сообщении.

Так, по данным специалистов, 16 и 17 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. 17, 18 и 19 января – усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

Узнайте больше:  В Крыму и в Севастополе завершён Особый режим регулирования имущественных отношений

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.

источник: РИА Новости Крым 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.