В Крыму объявлено экстренное предупреждение о метелях и ветре

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 16 по 19 января в Крыму ожидается комплекс метеорологических явлений. Объявлено экстренное предупреждение, – сказано в сообщении.

Так, по данным специалистов, 16 и 17 января ожидается сильный снег в южных, восточных районах и в горах, метель, на дорогах гололедица. 17, 18 и 19 января – усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения. Спасатели призывают соблюдать меры безопасности: не выходить в горно-лесную местность; водителям автотранспортных средств при невозможности ограничить выезд необходимо быть предельно осторожными на автодороге, не превышать скоростной режим и строго соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что экстренное предупреждение из-за снега и гололеда объявлено в Крыму на 15 января.

