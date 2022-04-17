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В Крыму объявлено штормовое предупреждение: понедельник будет ненастным

В Крыму объявлено штормовое предупреждение: понедельник будет ненастным

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:10 17.04.2022

Страстная неделя в Крыму начинается с ухудшения погоды. МЧС уже распространило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях 18 апреля.

По информации «Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ночью, утром и до середины дня 18 апреля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы.

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений, — говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Уточняется, что существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Республики Крым обращает внимание граждан:

— следует ограничить выход в горно-лесную местность;

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— туристам и любителям дикого отдыха с палаткой, на период действия штормового предупреждения, рекомендуем воздержаться от выбранного вида отдыха и перенести его на более благоприятный период;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

Подробнее о погоде в Крыму — ЗДЕСЬ.


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