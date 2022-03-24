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В Крыму объявлены нерабочие дни, связанные с празднованием дня Пасхи Христовой и Курбан-байрама

В Крыму объявлены нерабочие дни, связанные с празднованием дня Пасхи Христовой и Курбан-байрама

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:33 24.03.2022

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал указ, согласно которому нерабочими праздничными днями объявлены 25 апреля 2022 года в связи с празднованием дня Пасхи, а также 11 июля 2022 года в связи с празднованием Курбан-байрама.

Указ

По мнению Сергея Аксёнова, в эти особо важные для верующих дни крымчане смогут разделить радость праздника с семьей, посетить родных и близких. Глава Крыма подчеркнул, что в республике с уважением относятся к духовным традициям всех конфессий, ведь согласие и мир – важнейшие основы нашего общества.

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