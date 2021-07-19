В Крыму очень и очень жарко

Во вторник в Крыму сохранится сухая и очень жаркая погода.

Температура воздуха ночью 17…22°, на южном и восточном побережье 23…28°; днем 32…37°, в горах 25…30°. Ветер западный 8-13 м/с. В среду, 21 июля, холодный атмосферный фронт принесет на полуостров кратковременные грозовые дожди и ослабление жары. Ветер изменит направление на северо-западное и в западных, южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с. Ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 2-3 градуса, — сообщили в ФГБУ «Крымское УГМС» .