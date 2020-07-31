В Крыму очередная взятка в особо крупном размере. «Отличились» работники «Росгранстроя»

В Крыму возбуждены уголовные дела в отношении директора филиала Федерального учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» («Росгранстрой») в Симферополе и его заместителя по факту получения последними взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствием установлено, что в декабре 2017 года и в январе 2019 года директором Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» с одной из коммерческих организаций заключены государственные контракты на оказание услуг по содержанию имущества 10 пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации, расположенных на территории республики, на сумму 7,4 млн. рублей и 4,7 млн. рублей.

Директор Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и его заместитель, вступив в преступный сговор по незаконному обогащению, договорились совместно потребовать от коммерческой организации, которая является стороной госконтрактов, незаконное денежное вознаграждение (взятку) за то, что они в свою очередь позволят данной коммерческой организации беспрепятственно работать в рамках исполнения указанных госконтрактов. Действуя совместно и согласованно, чиновники, реализуя свой преступный умысел, в декабре 2017 года в ходе встречи с заместителем директора и главным бухгалтером данной коммерческой организации в служебном помещении Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» в городе Симферополе потребовали от предпринимателей ежемесячно передавать им в течение срока действия контрактов в качестве взятки денежные средства в размере 15% от суммы контрактов, пояснив, что в противном случае будут предприняты меры к расторжению государственных контрактов, и как следствие внесения коммерческой организации в реестр недобросовестных поставщиков. Заместитель директора коммерческой организации согласилась на требование чиновников и в период с января 2018 года по декабрь 2019 года передала руководству Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» через родственника одного из чиновников, выступавшего в качестве посредника, взятку в особо крупном размере на общую сумму более 1,5 млн. рублей, — сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В результате совместно проведенных сотрудниками управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю и УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностные лица Крымского филиала ФГКУ «Росгранстрой» и посредник задержаны.

Незамедлительно по местам жительства и в служебных помещениях подозреваемых лиц проведены обыски, изъяты денежные средства и документы, допрошены свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы, проведены иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Злоумышленникам предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере. В настоящее время в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела находится на особом контроле исполняющего обязанности руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю Владимира Терентьева.

Фото: Следком.