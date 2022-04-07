В Крыму очередная «волна» анонимных сообщений о «минировании»

Анонимные сообщения о «минировании» в Крыму перешли в разряд ежедневных. Несколько дней подряд проверялись торговые центры «Южная галерея» и «Меганом». Накануне поступали письма о «бомбах» на вокзале в Феодосии и даже на площади Ленина в Симферополе. Сегодня прошла эвакуация в столичном ТРК «Центрум». Как добавляет РИА Новости Крым , аналогичные «истории» сегодня случились в Керчи и Евпатории.

Стоит ли говорить, что информация о взрывоопасных предметах не подтверждается… Тем не менее все подобные угрозы воспринимаются всерьез. Спасатели и силовики проводят проверки.

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