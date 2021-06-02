Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | В Крыму – очередное штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град

crimeapress_news



реклама в крыму
В Крыму – очередное штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град

В Крыму – очередное штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:35 02.06.2021

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Крыму во второй половине дня и до конца суток 2 июня, а также в течение суток 3 июня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Крыма предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.

В Крыму – очередное штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.