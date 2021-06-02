В Крыму – очередное штормовое предупреждение. Ожидаются ливни, грозы, град

МЧС распространило штормовое предупреждение. В Крыму во второй половине дня и до конца суток 2 июня, а также в течение суток 3 июня ожидаются местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с.

В связи со складывающейся обстановкой МЧС Крыма предупреждает:

При прохождении комплекса опасных гидрометеорологических явлений высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений. Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива.

МЧС Крыма рекомендует соблюдать меры безопасности:

— ограничить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— не находиться и не парковать автотранспорт вблизи рекламных щитов, слабоукрепленных конструкций, линиями электропередач и деревьев;

— особое внимание уделить состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— не находиться в подземных переходах и других заглубленных помещениях, так как они могут оказаться в зоне подтопления.